George Michael è mort

L'idol da pop britannic saja «spartì paschaivlamain» en la vegliadetga da 53 onns, ha communitgà sia famiglia. Cun il hit «Last Christmas» ha George Michael mess a sasez in monument musical, er sur sia mort or.

Il musicist George Michael saja mort surprendentamain en sia chasa datiers da Londra, nua ch’el ha passentà la gronda part da sia vita.

Ils pli gronds hits da George Michael èn tranter auter «Wake Me Up Before You Go-Go», «Faith» ed ina da las pli enconuschentas balladas da Nadal insumma, numnadamain «Last Christmas».

Consternaziun d’artists-collegas

Via medias socialas èn musicists s’exprimids consternads davart la mort da Michael. Uschia ha Elton John scrit ch’el haja pers in ami charezzà ed in artist brigliant. Il chantadur Martin Fry da la Band ABC ha tschivlottà: «Jau sun cumplettamain spussà.»

Martin Fry davart la mort da George Michael Absolutely devastated to hear of the loss of @GeorgeMichael Truly brilliant talent #sad #sad #sad — Martin Fry (@ABCFRY) 25. Dezember 2016

Ses pli gronds success ha George Michael festivà ils onns 80 cun sia band «WHAM!» ch’el ha fundà ensemen cun ses camarat da scola Andrew Ridgeley. Il 1985 è «Wham!» stada l'emprima band dal vest ch'ha dastgà dar in concert en la China insumma.

Grevs muments persunals

Pli tard ha Micheal lura cuntinuà sia carriera sco musicist solo. Il 1987 ha el gì in ulteriur grond success cun si’ovra «Faith». Durant ils onns 90 ha el gì da cumbatter cun bleras sfidas persunalas – cunzunt cun la mort da sia mamma e da ses partenari: «Ad uschè bleras persunas ch’jau charezzava èn capitadas sgarschaivlas chaussas. Igl era bunamain bizar.»

Suenter la mort prematura da ses partenari era Michael dà en depressiuns ed aveva cumenzà a prender drogas. Pliras giadas era el sin viadi cun auto sut drogas, ed aveva perquai stuì dar giu ses permiss da charrar, prestar servetsch social ed il 2010 schizunt ir otg emnas en praschun. L’ultim temp parevan las undas en sia vita dentant d’esser pli miaivlas.

Vendì 100 milliuns albums

Il 2007 aveva el concertà durant sia celebrada turnea da revista. Si’atgna biografia sin sia pagina d’internet cumenza en tutta cas cun «Tuts san tgi ch’è George Michael. U almain pensan els ch’els san». En tut ha Michael vendì bunamain 100 milliuns albums durant sia carriera da bun 40 onns.

