Giapun: 8 scolars moran en ina lavina

En il Giapun èn almain 8 scolars morts en ina lavina. Passa 30 ulteriuras persunas sajan vegnidas blessadas, rapportan medias indigenas.

52 Scolars ed 11 magisters da pliras scolas medias eran sin in viadi da classa da trais dis.Quai en il territori a Nasu, en il nord da Tokio. Il scolars han prendì part ad in trenament d'alpinist. Il manaschi da skis era gia dapi entgins dis serrà. Ils scolars avessan gì dad ir glindesdi sin ina muntgona da 1900 meters. Cunquai che l'aura era vegnida mendra han els midà la damaun baud lur plans. Ensatgl d'ir en muntogna èn els ids tras la naiv nova. 48 persunas han prendì part. Cura ch'els èn ids tras in guaud è inpresvis ina lavina ida a val.

Las autoritads avevan avertì da lavinas. Il servetsch meteorologic aveva annunzià 30 centimeters naiv nova.

