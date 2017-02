Grammys per David Bowie

Tar la surdada dals grammy Awards a los Angeles ha il chantadur mort l’onn passà David Bowie rimnà gist plirs premis.

Uschia ha Bowie survegnì en tschintg categorias il pli impurtant premi da la scena da musica mundiala. Per ses ultim album Blackstar survegn Bowie il grammy per la meglra performance, la meglra chanzun da rock, il meglier album alternativ, il meglier booklet sco er per l’album registrà tecnicamain il meglier.

David Bowie è mort ils 8 da schaner 2016 dus dis suenter la publicaziun da ses album Blackstar.

Grammy per producent Al Walser

Ord vista da la Svizra hai era dà in gudogn da grammy e quai cun l'album 'Presidential Suite: Eight Variations On Freedom' en la categoria ‘Best Large Jazz Ensemble Album’. Tar l’ablum da la ‘Ted Nash Big Band’ ha era il producent Al Walser da la Svizra/ Principadi da Liechtenstein collavurà.

Nagin success han dentant gì 'l’Orchestre de la Suisse Romande' e 'La Cetra Barockorchester Basel'.

