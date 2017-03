Hollande avertescha dal Front National

Il president franzos François Hollande ha avertì ch’ina victoria dal Front National, l’extrema dretga, pudess avair consequenzas negativas per la Frantscha.

Sche la candidata Marine Le Pen gudogna las elecziuns, alura vegn ella immediat a sortir da la zona da l'euro e suenter da l’Uniun europeica, ha ditg Hollande a la gasetta «Süddeutsche Zeitung».

Ina Uniun europeica da las differentas spertadads

L’Uniun europeica na possia dentant betg esser ina Europa unifurma, ma i dovria in UE da las differentas spertadads. Uschia duai quai dar in contract communabel cun in martgà communabel e per tscherts commembers ina valuta communabla, ha ditg Hollande. Ultra da quai possian ils pajais che vulan anc far in ulteriur pass ed armonisar per exempel las taglias u era la defensiun. Ma tscherts pajas na vegnian mai a far part da l'euro. Ed ils 27 stadis commembers na possian betg decider tut communablamain, alura agissan els memia plaun, ha ditg Hollande.

Le Pen il mument sin il segund plaz

Tenor las ultimas retschertgas è Marine Le Pen dal Front National sin il segund plaz davos il candidat independent Emmanuel Macron. Sin plaz 3 è il conservativ François Fillion.



RR novitads 15:00