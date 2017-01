Il president dal Mexico crititgescha plans da Trump

Enrique Peña Nieto, il president dal Mexico, ha crititgà vehementamain l'ordinaziun dal president american, Donald Trump, da construir in mir da cunfin.



Il Mexico na craja betg en mirs e na vegnia er betg a pajar per quel. Quai ha ditg Peña Nieto en in pled a la televisiun.

Ordavant aveva Trump fatg liber la via per il mir cun deliberar in decret. Il mir da 3200 kilometers perlung dal cunfin american-mexican duai franar l'immigraziun illegala e la cuntra-banda cun drogas. La construcziun dal project da 40 milliardas francs duai gia cumenzar en intgins mais.

Demos cunter la politica d'immigraziun

A New York han tschients da persunas demonstrà cunter la politica d'immigraziun dal president Donald Trump. Quel aveva ordinà ier per decret da construir in mir da cunfin tar il Mexico.

