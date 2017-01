In polizist blessà d'explosiun a Firenza

Oz, 11:20

SDA / Lea Livers

En la citad da Firenze èn l’Italia è explodì in pachet cun ina bumba. In policist è sa blessà grev. Para era vegni plazzà in pachet avant ina libraria che stat datiers dals moviments da la dretga, scriva l’agentura da novitads Ansa.