In schuldà evitescha attatga terroristica a Paris

Oz, 10:55, actualisà a las 11:43

AFP / Alexi Baselgia

In schuldà franzos ha sajettà sin in um e blessà quel grevamain datiers dal museum Louvre a Paris. L'um aveva empruvà d’attatgar il schuldà cun in cuntè il venderdi avantmezdi. L'um purtava dus satgados, en quels n'ha la polizia dentant betg chattà material explosiv.