Inquisiziun cunter François Fillon

La giustia franzosa ha instradà cunter il candidat per il presidi franzos ina procedura d'inquisiziun.

La giustia renfatscha alpoliticher conservativ tranter auter d'avair defraudà daners statals, ha ditg l'advocat da Fillon. El duai avair occupà sia dunna sin donn e cust dal stadi senza che quella lavuria propi. Er per dus da ses uffant duai el avair procurà per lavur lucrativa. Tenor ina gasetta franzosa giaja per custs da passa 900'000 euros.

Anc il schaner aveva Fillon ditg ch'el vegniss a dar giu ses post sco candidat en cas ch'el vegniss inculpà en la chaussa. Ma curt suenter ha el retratg quai. Uss vul el tuttina cuntinuar cun ses cumbat electoral.

Fillon vesa sasez sco unfrenda d'ina intriga. El renfatscha a ses adversaris da vulair destruir el politicamain. Il medem mument fa el grondas reproschas a la giustia. "Il stadi da dretg vegn blessà sistematicamain", reproscha el a la giustia. La presumziun d'innocenza vegnia messa ord funcziun.

L'elecziun ha lieu la fin d'avrigl.

