Irlanda dal Nord: Martin McGuinness mora cun 66 onns

McGuinness è stà l'entschatta cumbattant, silsuenter è el daventà politicher ed ha influenzà il process da pasch en l'Irlanda dal Nord.

Martin McGuinness è mort en la vegliadetgna da 66 onns. Quai ha communitgà sia partida Sinn Féin mardi via Twitter.

McGuinness ha manà l'IRA a la conciliaziun cun la Gronda Britannia.

L'anteriur viceprimminister da l'Irlanda dal Nord e cumbattant da l'IRA era demissiunà il schaner passà pervi da problems da sanadad.

Tenor BBC è l’anteriur viceschef da la regenza ed anteriur manader da l’organisaziun terroristica «Irish Republican Army» (IRA) mort dad ina malsogna dal cor.

McGuinness vala sco in dals architects dal contract da pasch dal 1998 tranter ils catolics ed ils protestants en l’Irlanda dal Nord. Sco negoziader principal ha el represchentà ils interess da la partida catolica Sinn Féin.

Uschia è ì a fin la guerra civila tranter las duas cuminanzas religiusas cun radund 3'500 unfrendas.

Pli tard era Martin McGuinness per in decenni il viceprimminister da l’Irlanda dal Nord. Pir avant curt era el sa retratg da ses uffizi per motivs da sanadad.

