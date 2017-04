IS renconuscha attatga sin servetsch secret russ FSB

Duas persunas moran da l'attatga. In policist ed in civilist.

En l'ost da la Sibiria ha in um sajettà enturn en in bajetg dal servetsch secret russ FSB. Da las duas persunas ch'èn mortas sa tracti d'in collavuratur da l'FSB e dad in civilist. L'attatgader saja er vegnì mazzà, communitgeschan las autoritads da la citad Chabarowsk. L'attatgader saja tenor indicaziuns stà in um da l'annada 1999 cun colliaziuns tar ina gruppa da Neonazis.

El saja entrà baud la saira (temp local) en la centrala regiunala dal servetsch secret. Anc avant la controlla da segirezza a l'entrada haja el cumenzà a sajettar. In visitader en la sala da spetga saja vegnì blessà. Avant l'attatga sin la centrala haja l'um assaglì ina chasa da tir a Chabarowsk, uschia l'agentura da novitads Tass. Là haja el mazzà in dals collavuraturs ed engulà pliras armas.

La milissa terroristica Stadi Islamic a surpiglià la responsabladad.

