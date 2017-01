Istanbul: L'IS sa declera responsabel per l'attentat

En in club da notg ad Istanbul è vegnì sajetta sin persunas. Dasper ils 39 morts hai dà passa 70 blessads. La regenza tirca discurra d'in attentat terroristic. Almain 24 da las 39 unfrendas èn da l'exteriur. Tranter quels nagins Svizzers.

En il club Reina, in dals pli gronds ad Istanbul, a la riva dal Bosporus ha in attentader cumenzà a sajettar sin ils giasts dal club curt suenter mesanotg. 39 persunas moran, almain 70 èn blessadas. Tenor las autoritads d'Istanbul saja l'attatgader penetrà en il club suenter ch'el aveva sajettà giu a l'entrada in policist ed ina persuna civila.

En il club eran fin 800 persunas vi da festivar Son Silvester. Ord tema d'attentats pussaivels la notg da Son Silvester eran radund 17'000 policists en servetsch la notg passada ad Istanbul. Dals attentaders d'Istanbul manca anc adina mintga fastitg. Anc è nagin sa declerà d'avair comess l'attentat.

24 persunas da l'exteriur

Da las 39 persunas sajan 24 da l'exteriur. Tenor infurmaziuns da medias sajan las unfrendas dal'exteriur da la Saudi-Arabia, Marocco, il Libanon, Libya, Tunesia, Frantscha, Israel ed India. Svizzers na sajan betg pertutgads.

Sco il departament federal da l'exteriur ha communitgà na sajan - tenor las enconuschientschas da fin ussa - nagins Svizzers tranter las unfrendas.

Erdogan vul cumbatter il terrorissem

Il president Recep Tayyip Erdogan ha ditg da vulair cumbatter vinavant fermamain il terrorissem. La Tirchia vegnia a far tut per garantir la segirezza e la pasch per lur burgais. Finamira dals terrorists saja da procurar per caos.

Il mund reagescha consternà suenter l'attatga

Il minister da l'exteriur svizzer, Didier Burkhalter condolescha a la Tirchia suenter l'attatga sin il club ad Istanbul. Ultra da quai vegnia sclerì sch'era Svizzers u Svizras sajan tranter las unfrendas, scriva il Departament federal d'affars exteriurs.

La regenza americana condemnescha a moda vehementa l'attatga ad Istanbul. Il president american Barack Obama ha plinavant confermà da sustegnair la Tirchia en ses cumbat cunter il terrorissem.

Era la regenza tudestga reagescha consternada sin l'attatga. Els condoleschian a tut las persunas pertutgadas, uschia l'uffizi per affars exteriurs tudestg. Cun pleds sumegliants han era reagì l'incumbensada per affars exteriurs da l'Uniun Europeica Federica Mogherini ed il secretari general da la Nato Jens Stoltenberg.

