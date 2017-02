Italia: Damain racolta da puma e legums

Ils legums vegnan stgars en l'Italia centrala: Dapi il schaner èn ils pretschs creschids per 300 pertschient.

Las raschuns sajan las navadas e las temperaturas bassas.Quai rapporta il correspundent da la ARD a Ruma. Blers dals ierts cuverts cun vaider sajan crudads ensemen pervi da la paisa da la naiv. Ed ils purs na possian betg far la racolta sin ils funs.

Per in chau da giabus stoppian ins pajar fin 5 euros, per in puschel spinat 1 euro.

L'aura trida dal davos temp ha era procurà en la Spagna en la Frantscha ed en la Tirchia per ina stgarsezza da legums.

RR actualitad 09:00