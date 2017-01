Italia: Salvà las ultimas baras

Nagina speranza pli suenter la disgrazia da lavina en l'Italia. Tut ils sparids en l'hotel sutterrà pon be pli vegnir salvads morts.

Radund in'emna suenter la disgrazia da lavina en l'Italia centrala èn entant vegnidas chattadas tut las baras da las persunas ch'eran anc sparidas. Tut en tut haja dà 29 morts, communitgeschan ils pumpiers. 11 persunas hajan survivì la disgrazia.

Las persunas da salvament avevan anc tschertgà la saira suenter survivents pussaivels. Per evitar che l'hotel crodia ensemen avevan ils gidanters per part sa fatg via be cun ils mauns.

La lavina ch'ha sutterrà l'hotel era ida a val la mesemna passada suenter ina seria da terratrembels.

