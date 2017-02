Jeff Sessions è nov minister da giustia dals Stadis Unids

Il senatur republican Jeff Sessions è il nov minister da giustia dals Stadis Unids da l'America. Il senat ha approvà la proposta dal president american Donald Trump.

Sessions vala sco in dals prims aderents da Donald Trump. Era è Sessions conuschents per sia lingia rigurusa per exempel en dumondas da l’immigraziun.

Dapi 20 onns en il Senat

L’um da 70 onns sesa gia dapi 20 onns en il Senat american per il stadi da Alabama e vala sco ultra conservativ. Uschia rinfatschan per exempel activists per ils dretgs umans a Sessions d’esser rassistics.

