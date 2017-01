Jingping vul scumandar dal tuttafatg armas atomaras

Il president da la China Xi Jingping è s‘exprimì per in scumond global d’armas atomaras tar sia visita tar l’ONU a Genevra. La republica populara China ha sezza armas atomaras.

La China pudessia giugar ina rolla impurtanta per gidar da construir in mund da la pasch duraivla, ha punctuà Xi. Latiers ha el pledì per in urden mundial cun acturs cun ils medems dretgs. « La dominanza entras in pajais u da plirs pajais sto vegnir renviada », uschia il schef dal stadi chinais. Las pussanzas grondas duain respectar ils interess principals dals auters.

« Nus stuein refusar la dominanza d'in u da plirs pajais sch'i va per armas atomaras. » Xi Jingping

Plinavant duain ils pajais gronds tractar ils « pitschens » sco acturs eguals. Xi dat impuls per in partenadi cun l’Uniun europeica sco er cun la Russia ed ils ulteriurs stadis da BRICS Braslia, India ed Africa dal sid.

Emprim president chinais al WEF

Il mardi aveva Xi Jingping visità sco emprim president da la China il Forum mundial d’economia a Tavau e tegnì in dals pleds d’avertura.

