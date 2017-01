Jumbo-Jet crudà sin vitg en Kirgistan

Oz, 6:38, actualisà a las 13:23

SDA / DPA / Curdin Albin

En il Kirgistan è in aviun crudà sin in vitg. Almain 32 persunas sajan mortas, han communitgà las autoritads kirghisas. I sa tractia d’in aviun da vitgira da la societad aviatica «Turkish Airlines ch’era sin via da Hongkong ad Istanbul.