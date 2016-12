L'ONU vul persequitar crims da guerra en Siria

105 dals 193 pajais commembers da l’ONU han approvà la resoluziun. Inoltrà quella aveva il Principadi dal Liechtenstein. Fin ussa han las stentas da drizzar en in tal post adina fatg naufragi. I dovra numnadamain almain la mesadad da las vuschs.

Quest post lubescha da rimnar material sa preparar per pli tard pudair prender decisiuns giuridicas. La resoluziun prevesa d’installar ina gruppa da lavur aifer l’ONU. Quella duai rimnar las infurmaziuns davart crims da guerra en la Siria per lura surdar ellas ad in tribunal internaziunal.

En la discussiun avant la decisiun aveva il represchentant da l'ONU da la Siria anc empruvà d'impedir questa resoluziun. Tenor el na possedia il gremi betg las cumpetenzas necessarias. Er l'Iran, la Russia e la China han refusà la resoluziun.

RR novitads 07:00