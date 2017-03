L'UE festivescha il giubileum da 60 onns

Ils contracts cun Roma, signads il 1957, valan sco crap da fundament per l'Uniun europeica. Las mesiras da segirezza en connex cun questa festa a Roma èn enormas. En il center da Roma è bloccà tut.

A Roma s'inscuntran oz ils schefs da stadi e schefs da regenza dals 27 pajais restants da l'Uniun europeica. Els festiveschan il giubileum da 60 onns da las cunvegnas da Roma. La primministra britannica Theresa May n'è betg da la partida a las festivitads a Roma. Ella vul inoltrar mesemna proxima a Brüssel la dumonda uffiziala da demissiun da l'UE.

« Brexit è ina tragedia » Jean-Claude Juncker

President da la cumissiun da l'UE

En il pled d'avertura da las festivitads a Roma ha Juncker punctuà ch'el deploreschia l'extrada da la Gronda Britannia ord l'Uniun europeica. Quai saja in mument trist. El pensia ch'il Brexit saja ina tragedia, ha Juncker ditg en il capitol a Roma. Il chancelier austriac Christian Kern pretenda dapli engaschi communabel.

« Sulets n'avain nus naginas perspectivas. L'Europa è mo ferma sche tut ils pajais sa mettan ensemen. » Christian Kern

Chancelier da l'Austria

Mesiras da segirezza enormas

Il center da Roma è bloccà dal tut pervi dal inscunter. Ni autos ni passants pon entrar en la zona blaua, erregida enturn la collina dal capitol. 3'000 schuldads, carabinieris e policists èn en acziun en l'entira citad. Tranter auter er per far controllas d'anti-terror. Dapertut èn installadas cameras da video. Helicopters armads controlleschan il spazi aviatic. Nagins camiuns dastgan esser en il center da la citad. Schizunt chanasters da palpiri han ins allontanà pervi da las mesiras da segirezza.

La polizia spetga, dasper demonstraziuns planisadas per e cunter l'Europa, er cravals violents e vandalissem.

