La posiziun da la Russia en il mund

Tenor ils represchentants da la Russia che han fatg part a la discussiun ha l'economia Russa pudì sa revegnir da las sancziuns ch’ils Stadis Unids e l’Europa han decretà en connex cun la situaziun l’ost da l’Ucraina. Tenor els vegn il 2017 ad esser in bun onn per l'economia russa.

Sursiglir cuntegn supplementar A la discussiun han fatg part: Ray Dalio, interprendider american ed expert en dumondas da pajais. Kirill Dmitriev, interprendider russ. Dmitry Kostygin, investider russ. Miroslav Lajcák, minister slovac per affars exteriurs ed affars cun l‘Europa. Igor Shuvalov, viceprimminister da la Russia.

L’optimissem dals Russ è grond, er sche l’economia russa patescha cumprovadamain ferm da las sancziuns dal vest. A l’entschatta da las sancziun haja la Russia patì, dentant saja il pajais s’arranschà cun la situaziun.

Sancziuns betg mo negativas

Plinavant hajan las sancziuns gì in effect positiv: La Russia saja creschida pli fitg ensemen. E sco ils represchentants russ manegian, giaja quai per il mument bain cun ils differents martgads da la Russia.

Er da la partida è stà l'American Ray Dalio. El è tranter auter in expert che cumpareglia differents pajais in cun l’auter. Dalio è persvas che la Russia haja in grond potenzial. Tranter auter haja la Russia las pli bleras resursas natiralas dal mund.

Guntgì dumondas dispitaivlas

Però sajan er ils problems anc adina preschents. El numna sco exempel ils dretgs umans – in tema notabene ch’ils represchentants da la Russia han guntgì. Medemamain n’èn els betg s’exprimids davart il conflict en l’Ucraina.

La Russia vul collavurar

Per la Russia saja ina buna relaziun cun l’Europa ina da las prioritads da quest onn. Els vulan numnadamain che l’Europa investescha en la Russia. Tenor els possian uschia omaduas varts gudagnar, per exempel areguard plazzas da lavur. Natiralmain vulan els er cuntanscher che las sancziuns cunter la Russia vegnian abolidas.

Per la relaziun cun ils Stadis Unids han ils represchentants russ er buna speranza. Els speran da chattar il dialog cun il nov president Donald Trump ed uschia puspè s’avischinar in a l'auter. La Russia saja in dals gronds players che na possia betg vegnir ignorà.

