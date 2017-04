La situaziun en la Venezuela escalescha

En la Venezuela èn mortas 3 persunas tar demonstraziuns cunter la regenza. En la chapitala Caracas è mort in student suenter in sajet en il chau ed en la citad da San Cristobal è morta ina dunna giuvna. Ultra da quai saja vegnì per la vita in commember da la garda naziunala scrivan meds da massa.



Bild in Lightbox öffnen. La regenza fa responsabla ils demonstrants e l'opposiziun per ils mazzaments. L'opposiziun da sia vart pretenda che las milissas dals socialists sajan responsablas per la violenza. Il president Nicolas Maduro aveva annunzià sco resposta sin ils protests ch'ils 500'000 commembers da la garda naziunala vegnan equipadas cun armas. Dapi il 1999 vegn il pajais guvernà dals socialists ed ha actualmain la pli greva crisa da provediment e quai malgrà ils gronds giaschaments da petroli. L'inflaziun ha surpassà ils 700% ed è ina da las pli autas ratas da tut il mund. RR novitads 06:00