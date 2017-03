Le Roux sa retira

Suenter be trais mais e mez sa retira il minister da l'intern da la Frantscha, Bruno Le Roux.

La procura publica franzosa ha instradà investigaziuns provisoricas cunter il minister da l’intern Bruno Le Roux. Le Roux duai avair occupà sias duas figlias sco collavuraturas parlamentaras durant dis nua ch’ellas eran en sasez occupadas cun praticums u cun lur furmaziun. Tenor la procura publica pudess quai esser in indizi per in’ occupaziun fictiva illegala.

Le Roux aveva ditg avant en in emettur da televisiun franzos che sias figlias hajan lavurà per el surtut durant las vacanzas da scola. Da principi n'è quai betg scumandà da laschar lavurar parents. Ma, per uffants valan reglas fitg strictas e las figlias da Le Roux sajan stadas be 15 e 16 cura ch'ellas han cumenzà a lavurar là. En tut giaja quai per ina summa da radund 55'000 euros.

Pir il december aveva Le Roux cumenzà en il ministeri da l'intern. Succeder a Le Roux duai Matthias Fekl, quel e stà sco davos secretari da stadi per il commerzi cun l'exteriur.

