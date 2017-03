Londra: Act terroristic islamistic

Suenter l'attentat da mesemna a Londra s'augmenta il dumber da las unfrendas sin tschintg. Las autoritads britannicas discurran d’in act terroristic.

Mark Rowley, schef da defensiun cunter terror 0:48 min, dals 23.3.2017

Mark Rowley, schef da defensiun cunter terror discurra d'in act terroristic.

L'attatgader è identifitgà.

Il dumber d'unfrendas è s'augmentà sin 5.

Da las unfrendas sa tracti d'in polizist, 3 turists ed er l'attentader.

Almain 40 persunas èn vegnidas blessadas.

Svizzers n'èn betg tranter las unfrendas.

Las autoritads britannicas discurran d'in act terroristic islamistic ch'ina persuna singula haja commess. L'identitad da l'attentader saja entant enconuschenta. La polizia n'ha dentant anc fatg naginas indicaziuns davart sia identitad per betg impedir las investigaziuns.

Tschintg unfrendas

L'attentader ha mazzà in policist e trais turists. L'um era l'emprim charrà cun in auto en persunas sin la punt da Westminster sper il parlament britannic. Suenter ha el attatgà in policist cun in cuntè. Il policist è mort da sias grevas blessuras. La finala han auters policists sajettà giu l'attentader.

L'attentat a Londra è vegnì commess exact in onn suenter ils attentats terroristics a Brüssel. Sch'i dat in connex tranter las duas attatgas n'è betg cler.

Reacziun da Theresa May

La primministra britannica Theresa May ha condemnà l'attentat sco act malsaun e degenerà. Mintg'emprova da disfar cun terror las valurs da la Gronda Britannia vegnian a far naufragi.

L'attentader n'haja betg tschernì casualmain il parlament sco lieu per l'attentat. Il parlament stettia per libertad, democrazia e legalitad. Il parlamentaris vegnian perquai era a cuntinuar gievgia cun lur lavur.

RR novitads 06:00