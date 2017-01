Mai pli sgruflar ed adina chattar ils peschs

Oz, 15:53

Flurin Clalüna

In letg, che mova la persuna che sgrufla en in'autra posiziun, dronas per ir en tschertga da peschs u computers, ch'ins utilisescha be cun ils egls: A la fiera da tecnologia da divertiment, la «Consumer Electronics Show CES» a Las Vegas, èn vegnidas preschentadas innovaziuns tecnicas pel mintgadi.