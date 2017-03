I giaja per pajaments a commembers da sia partida il Front National – rapportan differents meds da massa franzos.

La candidata extrem-dretga per il presidi franzos – Marine Le Pen vegn citada d'inquisiturs. Le Pen duai avair pajà ils commembers dal Front National cun daners dal parlament europeic e cunquai cuntrafatg a las reglas. Tenor in emettur da radio franzos - duai Marine Le Pen dar pled e fatg als inquisiturs la fin da l'emna proxima.

En cas ch'il termin ha lieu ed ils inquisiturs chattan avunda indizis per in cumportament sbaglià, pon els iniziar in proceder giuridic cunter Le Pen. La candidata per il presidi haja dentant communitgà als derschaders ch'ella na vegnia betg a suandar lur invit per in'inquisiziun durant ch'il cumbat electoral saja anc vid marschar. Quai haja l'advocat da Le Pen, Rodolphe Bosselut confermà, tenor l'AFP.

