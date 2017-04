Marseille: Polizia chatta 3kg materia explosiva

En la citad franzosa Marseille ha la polizia chattà 3 kilos materia explosiva privlusa TATP e pliras armas suenter che duas persunas suspectadas èn vegnidas arrestadas. Quai ha communitgà il procuratur public anti-terror a Paris.

TATP avevan attentaders islamistics era duvrà il november 2015 da las attatgas a Paris. Cun perquirir abitaziuns hajan ins era chattà ina bandiera da la milissa terroristica Stadi islamic.

Las miras dals suspectads arrestads a Marseille na sajan anc betg cleras. In dals suspectads haja empruvà da trametter in video a l'SI. En il video saja da vesair in dals candidats per il presidi franzos. Da tgenin ch'i sa tractia n'ha il procuratur public betg communitgà.

