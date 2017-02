Melbourne: Aviun pitschen croda sin in center da cumpra

Oz, 8:12

SDA / SRF / Hugo Schär

En la citad en l'Australia è in aviun pitschen crudà giu sin in center da cumpra. Tut las 5 persunas a bord da l'aviun èn mortas, il center da cumpra n'era anc betg avert. I saja stà in cletg che nagin era en las butias u sin il parcadi ha fatg a savair la polizia.