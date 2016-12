Nagins fastizs dals delinquents da Berlin

La milissa terroristica Stadi Islamic ha revenditgà l'attaga cun camiun a Berlin. Quai ha communitgà l'agentura da propaganda Amak. In schuldà dal SI haja commess l'operaziun a Berlin.

L'attentat saja succedì sco reacziun sin appels d'attatgar ils burgais dals stadis da la coaliziun internaziunala, uschia ha precisà l'agentura.

L'autenticitad da la novitad na sa lascha anc betg verifitgar. Ella è vegnida distribuida en l'internet sur ils chanals usitads da la millissa terroristica. Da l'attentat èn mortas 12 persunas e 48 persunas èn blessadas.

Fund islamistic probabel

Las autoritads da segirtad avevan supponì che l'attatga sin la fiera da Nadal a Berlin pudessi avair in funs radical-islamic. L'agir dal delinquent ed il fatg ch'el haja elegì ina fiera da Nadal sco mira laschian supponer in tal motiv, ha ditg il procuratur public Peter Frank.

La milissa terroristica SI è er sa declerada responsabla per l'attatga cun camiun a Nizza, nua ch'in Tunesian è charrà cun in camiun per lung ina promenada ed ha mazzà 86 persunas. Er per las attatgas a Paris e Brüssel è l'SI sa declerà responsabel.

RR novitads 21:00