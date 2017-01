Nov plant cunter VW

L'interpresa da servetschs giudizials MyRight ha inoltà a la dretgira a Braunschweig l'emprim plant da muster cunter il concern tudestg. En quest plant argumenteschan ils represchentants che VW stoppia prender enavos ils autos cun la software manipulada e ch'els restitueschian il pretsch cumplet.

Ils autos cun la software manipulada n'avessan ils autos, tenor ils represchentants mai pudì survegnir in permiss per ir sin via. Ord quai motiv pretendan els che VW prendia enavos ils autos e restitueschia il pretsch cumplain.

Ulteriurs plants duain suandar a Berlin e Minca. Tenor ils advocats èn ils permiss che tutgan tar quests autos betg valaivels perquai ch'els cuntegnian infurmaziuns che sajan faussas. Ils permiss lubeschan als autos da charrar tras l'entira Europa.

Plinavant na saja VW betg stà en possess dals permiss dal tip dals autos. Quai damai che quests permiss sajan nunvalaivels perquai ch'ils autos hajan en in cundriz da tschentar giu. Er sche quest cundriz vegnia prendì or na fetschia quai betg pli valaivel il permiss.

Nova porta per accusaziuns

Cun quai nizzegia il servetsch giudizial in'autra porta ch'ils advocats che renfatschan a VW mancanzas vi dals autos u cugliunaria maliziusa.

Sch'ils derschaders dattan raschun a las argumentaziuns da My Right pudessan ulteriurs accusaders suandar. Uschia pudess VW vegnir sfurzà da pajar autas summas d'indemnisaziun als clients.

11 milliuns autos pertutgads

Il settember 2015 aveva VW concedì cun squitsch dals Stadis Unids ch'els hajan manipulà las valurs dals oxids da nitrogen dals autos da diesel cun agid d'ina software. Sin l'entir mund èn rodund 11 milliuns autos pertutgads. En l'Europa èn quai 8,5 milliuns. En Svizra, tenor indicaziuns da l'Uffizi federal da vias radund 180'000 autos.

Fertant ch'ils clients en ils Stadis Unids vegnan indemnisads na survegnan ils clients en l'Europa nagut. Qua argumentescha VW ch'il autos cun il motor pertutgà che cuntegn la software na saja tenor il dretg europeic betg scumandà.

