Nova racheta nordcoreana in privel per il Giapun

La pli nova lantschada d'ina racheta en la Corea dal Nord saja in privel serius per il Giapun. Quai ha ditg il primminister giapunais, Shinzo Abe.

En in discurs al telefon cun il president american Donald Trump, sajan els dus dal maini ch'il pli giuven test da racheta saja ina provocaziun privlusa. Trump haja plinavant garantì ad al Giapun tut las opziuns per mussar ils cunfina a la Corea dal Nord.

Abe ha ditg vinavant ch'el veglia uss observar co la China reageschia en l'inscunter dal president Xi Jinping cun Donald Trump. Ils Stadis unids han gia appellà pliras giadas la China da far pli bler per franar il svilup dad armas atomaras en la Corea dal Nord. Tenor indicaziuns da l'armada sidcoreana ha la Corea dal nord lantschà la mesemna danovamain ina racheta en direcziun Giapun.

RR novitads 06:00