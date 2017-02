Var 240 balenas pilotas - Grindwale - han bandunà la costa ed èn nudadas enavos en la mar. Las bleras èn sa deliberadas sezzas cun nizzegiar la mar auta.

In per paucs animals hajan gidanters manà enavos cun agid da bartgas. Quai ha l'Uffizi per la protecziun da l'ambient da la Nova Zelanda communitgà.

Il venderdi eran gia bunamain 400 balenas crappadas suenter ch'ellas eran vegnidas a la costa da la Nova Zelanda.

RR actualitad 10:00