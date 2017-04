Observader da l'OSCE è mort en l'Ucraina

Sco quai che l'agentura Russa rapporta sajan el ed in ulteriur observader charrads sur ina mina ch'è explodida.

En l’ost da l’Ucraina è in observatur da l’Organisaziun per la segirezza e la collavuraziun en l’Europa OSCE mort en il territori da guerra. In ulteriur saja vegnì blessà. Quai ha communitgà il minister da l’exteriur austriac, Sebastian Kurz. Kurz è quest onn il parsura da l’OSCE.

L’auto dals observaturs saja charrà sur ina mina terrestra che saja en consequenza explodida. En tut sajan stads sin viadi sis observaders en dus autos cuirassads. L'observader mort saja in um dals Stadis Unids. Quai ha rapportà l’agentura da novitads russa Interfax.

Davart donns tar ils vehichels sco era la naziunalitad dals ulteriurs observaders n'è nagut enconuschent. Il blessà saja vegnì transportà en in ospital a Luhansk. Tenor l'agentura da novitads Russa saja il trup stà sin viadi sin ina via laterala, quai che na saja betg lubì, ma questa pretensiun n'haja anc betg pudì vegnir verifitgada.

