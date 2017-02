Oscar 2017: «Moonlight» è il meglier film

Oz, 6:30, actualisà a las 6:47

DPA / Isabelle Jaeger

A Los Angeles èn oz per la 89avla giada vegnids surdads ils Premis Oscars. Gist tar in dals highlights, la surdada da l'Oscar per il meglier film, ha procurà ina cuverta sbagliada per in mument dramaturgic betg planisà: Betg «La la Land» sco annunzià per sbagl, ma «Moonlight» è il meglier film.