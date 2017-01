«Oz tutgi a mai da dir grazia fitg»

Suenter otg onns en uffizi ha il president american tegnì ses pled da cumià a Chicago. Millis aspectaturs han beneventà Obama cun grond applaus e chors recitativs. «Vus avais fatg ord mai in meglier president ed in meglier carstgaun» ha ditg Obama ed appellà ils burgais ad unitad.

«Yes, we did»: extracts ord il pled d'Obama (englais) 2:15 min, dals 11.1.2017

Obama và cun tuns emoziunals dentant quiets. Il president partent ha anc ina giada regurdà ses cumpatriots a quai ch'è impurtant per el: democrazia, unitad, toleranza. Ed anc ina giada ha el ditg: «Yes, we can.»

« La democrazia funcziunescha be sche tuts contribueschan a crear puspè ina finamira cuminaivla e quai independent da la partida u da lur interess specifics. Uschia duai dar la schientscha d'ina destinaziun cuminaivla che nus duvrain uschè urgent.

» Barack Obama

president american

Anc ina giada dat il maun en sia maniera tipica da la vart cunter il pult. In segn franc: Il pled d'Obama è a fin. Igl è stà ses ultim pled sco 44avel president dals Stadis Unids. Cun el va in politicher en pensiun. In grond democrat, betg adina nundispitaivel, banduna il palc politic.

Barack Obama ha rinforzà il provediment da la sanadad e prendì a la corda l'Iran. El ha eliminà Osama Bin Laden e surmuntà la crisa da finanzas. En ses ultim pled ha el er plidentà ils problems ch'el n'ha betg pudì schliar. Suenter 8 onns Obama è il pievel american separà pli fitg ch'avant ses cumenzament sco president. Er las differenzas tranter la maioritad da la populaziun alva e las minoritads creschentas n'èn betg dumagnadas.

Las ultimas emnas e mais è Obama sa mussà da sia vart cumbattanta. Cun passiun ha el fatg cumbat electoral cunter Donald Trump e per Hillary Clinton. Suenter che quai n'ha betg bastì ha el empruvà da salvar ses legat politic. El ha empruvà d'engrevgiar uschè fitg sco pussaivel a ses successur Trump da disfar sias prestaziuns politicas.

Obama vegn remplazzà ils 20 da schaner da Donald Trump.

