Papa Francestg: «Davantvart n’è betg in mir, là è il orizont»

Papa Francestg ha interrut las festivitads da Pasca tradiziunalas sin la plazza San Peder cun ina predia spontana: En quella ha el appellà als crettaivels, da betg perder la speranza. Durant il ciclus pascal catolic ha il papa dentant rendì attent pliras giadas al mal en il mund.

Sin la plazza San Peder terminescha papa Francestg a mezdi la messa tradiziunala cun la benedicziun «Urbi et Orbi». Quella fa il papa tradiziunalmain da la loggia centrala da la basilica. Cun questa festivitad va a fin il ciclus Pasqual catolic.

Il papa a Pasca: «Davantvart n’è betg in mir, là è il orizont»

Nagin na vegnia dumandà, sch’el saja ventiraivel cun quai, che capitia en il mund, ha ditg Papa Francestg en ina predia spontana sin il plaz San Peder a Roma. Per bleras chaussas na dettia quai nagina decleraziun. Ins na possia dentant betg sa refusar, ins stoppia guardar vinavant. Normalmain na tegnia il papa nagina predia durant la messa da Pasca.

Il papa il venderdi sontg: «La vargugna» per il mal dal mund

«Vargugna» per tut ils mals dal mund, per tut il sang dad innocents spons: Quai è stà l’appel dal papa a l’uraziun tradiziunala «Via Curcis», via da la crusch, cun 20’000 crettaivels il venderdi sontg a Roma. Uschia n’haja el betg mo commemorà las painas da Jesus Cristus, ma er rendì attent al mal da crettaivels en tut il mund, scriva l’agentura da novitads tudestga DPA.

Mesiras da segirezza elevadas

Las festivitads èn stadas circundadas da mesiras da segirezza elevadas. Las vias tar la plazza èn vegnidas serradas per il traffic cun rempars da polizia dubels u tripels. Ils crettaivels ch’èn vegnids a pe tar la messa èn vegnids dirigids tras posts da segirezza. Là èn vegnidas controlladas las tastgas e suenter han els stuì passar tras detecturs da metals.

Tut la zona circumdanta vegn controllada da carabinieris, la polizia, forzas da la cità e da l’armada.

Nova vita per ils cristians a Mossul en l’Irac

Suenter avair patì trais onns sut il reschim da la milissa da terror Stadi Islamic han ils cristians a Mossul festegia danovamain Pasca. La dumengia avantmezdi han sunà ils sains da dunsainas da baselgias. Tschientinas hajan seguì il clom, citescha l’agentura da novitads svizra SDA il spiritual Imad Chuschba.

