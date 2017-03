Paris-Orly - procura publica d'anti-terror surpiglia inquisiziuns

L'eroport Paris-Orly è vegnì evacuà oz avantmezdi suenter che la polizia ha sajettà giu in um. L'um haja engulà ubain pruvà d'engular in'arma d'in schuldà e saja currì en ina butia. Policists hajan lura mazzà l'um.

Quai ha ditg il pledader dal ministeri da l'intern franzos a l'agentura da novitads AFP. I n'haja dà nagins blessads. Per sclerir las circumstanzas dal fatg han ils responsabels evacuà l'eroport, rapporta in emettur da televisiun franzos. Il traffic aviatic è interrut. Spezialists han intercurì sche l'um aveva material explosiv cun el, dentan chattà nagut. Cunquai ch'existia in suspect da terror, haja la procura publica d'anti-terror surpiglià las investigaziuns.

L'eroport Orly sa chatta en il sid da Paris. Igl è il segund grond eroport da la chapitala suenter la plazza aviatica Charles de Gaulle.

Il schuldà al qual l'um ha pruvà d'engular l'arma tutga para tar la missiun d'anti-terror. Avant intginas emnas aveva ina patruglia da militar sajettà sin in um datiers dal museum Louvre a Paris perquai che quel aveva attatgà la patruglia.

Pervi dal privel da terror patruglieschan en differents lieus, principalmain staziuns da tren, da la metro, eroports e plazzas publicas, schuldada da l'armada franzosa.

RR novitads 11:00 +