Paris: Sarkozy sto ir avant dretgira

Oz, 11:53

SDA / Isabelle Jaeger

L'anteriur president franzos Nicolas Sarkozy sto dar pled e fatg pervi da finanziaziun illegala dad in cumbat electoral. Tenor ina communicaziun da la giustia franzosa il mardi a bun’ura haja ordinà in derschader dad inquisiziun in process cunter il politicher conservativ.