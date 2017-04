Persequitar la votaziun en Tirchia: In viadi ristgà

Il giuven schurnalist cun ragischs tircas, Onur Ogul, na sgola betg propi cun in bun sentiment èn la Tirchia per persequitar la votaziun davart la refurma da la constituziun.

Starment ha Onur Ogul, reporter da la Schweizer Illustrierte, d'ina vart pervi da la segirezza. L'ultima giada saja el stà ad Istanbul da Silvester, betg lunsch davent da l'attatga sin in club cun 39 morts. Quai na dettia in sentiment empernaivel ad el.

Starment er sco schurnalist critic envers Recep Tayyip Erdogan

Dapi l'emprova da putsch cunter il president il fanadur 2016, che ha fatg naufragi, èn passà 150 schurnalists critics envers il sistem politic da la Tirchia en praschun. Er schurnalists da l'exteriur èn vegnids arrestads.

Onur Ogul è er s'exprimì sco schurnalist svizzer tant cunter la refurma da la constituziun sco er cunter la politica dal president Erdogan.

« Sche jau sun sincer na sai jau insumma betg tge che spetga mai. » Onur Ogul

schurnalist svizzer cun ragischs tircas

I saja propi in ristg da viagiar uss sco schurnalist en la Tirchia. I dependia tut con fitg ch'el disturbia la regenza enturn Recep Tayyip Erdogan. Forsa saja el be in pitschen pesch, ma forsa er ina spina en ils egls da l'apparat administrativ enturn il president.

I pudess dar confruntaziuns

L'atmosfera en la Tirchia descriva Onur Ogul sco gnervusa e malsegira. La glieud haja intervegnì che la regenza laschia spiunar tals che veglian votar NA e speria simplamain che la votaziun saja bainprest passada, ha il reporter da la Schweizer Illustrierte intervegnì da parents e collegas en la Tirchia.

Ina situaziun chargiada po Onur Ogul s'imaginar avant, durant e suenter la votaziun. Ils Tircs sajan fitg impulsivs. Tant aderents sco adversaris pudessan tenor el anc ir sin via per demonstrar, ubain lura er per festivar la victoria. Uschia na sclauda il giuven schurnalist er betg confruntaziuns tranter las duas varts.

