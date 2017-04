Pitschen avantatg per Erdogan

Il president tirc Recep Tayyip Erdogan na po anc betg esser segirs che las votaziuns da referendum e la midada en in sistem presidial reusseschan dumengia proxima. Tenor las retschertgas d’in institut demoscopic en Tirchia sustegnan 51,3% la refurma da constituziun, 48,7% refusan la midada.

Dumandà ha l’institut 1400 persunas cun dretg da vuschar en 10 provinzas. Betg propi cler è la cumpart da las persunas anc betg decisas, scriva l’agentura da novitads reuters. Avant in emna eran ils adherents da la midada da constituziun anc tar passa 53% da las vuschs.

OSCE crititgescha cumbat da votaziun

Ils adversaris da la midada da constituziun en Tirchia vegnan disturbads massiv durant il cumbat electoral quai conferman ils observaturs da l’Organisaziun per la segirezza e la collavuraziun en l’Europa, OSCE. Sco in dals responsabels da l’OSCE ha ditg haja quai da far cun las attatgas da putsch e las restricziuns che pertutgan il dretg da manifestaziuns. Vinavant na saja la libertad da las medias en Tirchia betg equilibrada, plirs deputads sajan vegnids arrestads tranter quels 13 commembers da la partida opposiziunala curda HDP.

