Plant cunter decret da Trump

In di suenter ch'il president ha abolì il moratori cunter l'explotaziun da charvun è vegnì inoltrà in plant.

Intginas gruppas per la protecziun d'ambient ed il pievel indigen dals Northern Cheyenne han inoltrà in plant communabel. L'allianza ha ditg ch'i saja alarmant ed inacceptabel che la regenza haja abolì il moratori. I sa tractia d'ina cuntravenziun cunter la lescha d'ambient naziunala. La fin dal moratori muntia er in privel per la sanadad da la publicitad.

Trump aveva ditg il mardi da la suttascripziun dal decret che sia regenza vegnia a terminar «la guerra cunter il charvun». Plinavant ha in'allianza da stadis per il pli democratics medemamain annunzià da vulair cumenzar pass giuridics cunter ils plans da Trump.

RR novitads 07:00