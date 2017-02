Polizia impedescha para attentat a Montpellier

En in'acziun da anti-terror a Montpellier en la Frantscha dal sid ha la polizia arrestà quatter persunas. Quai communitgescha il ministeri da l'intern franzos.

A Montpellier ha a polizia ha arrestà quatter persunas, tranter els ina dunna da 16 onns e ses ami da 22 onns. En l'abitaziun dal pèrin arrestà haja la polizia chattà in labor cun la substanza explosiva TATP ed ulteriurs utensils ch'ins po duvrar per construir ina bumba. Tenor diversas medias hajan ils dus contacts cun dschihadists.

La gruppa duai avair planisà in attentat. Ils suspectads èn vegni suenter ch'els hajan cumprà il dissolvent Aceton, ina cumponenta da TATP. La polizia discurra d'in «project d'attentat impedì». Ins na saja dentant betg co, cura e nua ch'il attentat saja stà planisà.

Giavisch dad ir en guerra

La dunna da 16 onns era era curdada si en las raits socialas. Ella haja scrit, ch'ella giavischia dad ir en il territori da guerra da la Siria ed il Irac u da far in attentat en Frantscha. In da lur menturs saja stà enconuschent al servetsch secret franzos, uschia la Polizia.

RR novitads 14:00