Porta aviuns american en direcziun Corea

Oz, 7:25

SDA / Gionduri Maissen

Ils Stadis Unids tramettan in porta aviuns en direcziun da la peninsla coreana. Quai saja ina mesira da precauziun, per marcar preschientscha en la regiun, ha ditg in pledader da l’armada americana.