«Probablamain inditgà» - Yellen tar augment da tschains da Fed

Janet Yellen, la scheffa da l’Institut d’emissiun american, ha laschà sentir davant la cumissiun da bancas dal senat american, ch’ella vegn probablamain ad augmentar ils tschains.

Sursiglir cuntegn supplementar Il tschains directiv ... ... en ils Stadis Unids è actualmain sin 0,75%. L'ultim pass era succedì la fin da l'onn 2016. Quella giada aveva la banca centrala americana Fed auzà il tschains directiv da 0,5% sin 0,75%. Tenor l'agentura da novitads Reuters fan ils experts quint, ch’il tschains vegn ad esser la fin da l’onn tranter 1,0% e 1,25%.

Uschia haja ditg Janet Yellen, ch’in tal pass vers ensi saja «probablamain inditgà» sut tschertas cundiziuns en ina da las proximas sesidas. L’agentura da novitads Reuters valitescha quai sco «pleds clers» da Yellen.

Las cundiziuns per ch’in tal pass saja «probablamain inditgà» èn, ch’il martgà da lavur e l’inflaziun sa sviluppan tenor las aspectativas da la Banca centrala Fed. Da ses punct da vista, di Yellen, saja igl imprudent da spetgar memia ditg.

Augment da tschains spetgà en mars u zercladur

La proxima sesida da la Fed è planisada per il mars. Tuttina spetgan blers experts, che la Fed spetgia fin il zercladur cun in augment. Lura sajan numnadamain las consequenzas da la politica dal nov president american Donald Trump per l’economia pli cleras.

Sin la decleraziun da Janet Yellen ha reagì la Wall Street cun perditas sin ils curs. Il discurs da Yellen avant la cumissiun è stà sia emprima preschentscha publica dapi che Trump è en uffizi. Blers investiders spetgan che la conjunctura vegn a survegnir tras la politica da Trump anc dapli schlantsch. El planiseschia tant reducziuns massivas da taglia sco er investiziuns considerablas.

