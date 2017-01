Protest cunter populists - «Koblenz è sgiaglià!»

A Koblenz han protestà var 5'000 persunas cunter il congress dals populists a dretga. Tranter ils demonstrants eran er differents politichers u politicras sco il president da la SPD, Sigmar Gabriel e la primministra da Rheinland-Pfalz Malu Dreyer. Tenor la polizia era la demonstraziun paschaivla.

Ils participants han mussà bandieras da las partidas SPD, CDU, Verds e la partida sanestra sco era da sindicats. Vitiers era da leger sin placats «Koblenz ist bunt. Nicht braun.» u «Stoppt Rechts». Il motto da la demonstraziun era «Koblenz resta sgiaglià!».

Ils populists sa mussan euforisads da Trump

Ils populists da dretga ord l'entira Europa han sa radunà ad in inscunter a Koblenz per accentuar lur accordanza. Vitiers han els mussà euforia per il nov president american Donald Trump. La presidenta da la partida AfD Frauke Petry ha declerà, che Trump haja mussà en ils Stadis Unids «ina via ord la via tschorva» ed il medem veglian els far per l'Europa.

Marine LePen, la scheffa da la partida Front National, ha ditg, ch'intgins puncts che Trump haja numnà en ses pled, mussian concordanza «cun quai che nus schain» e Geert Wilders dals Pajais Bass ha discurrì da la «primavaira patriotica».

