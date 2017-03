Razzia tar Audi pervia da scandal da svapur

Las procuras publicas da Minca e Stuttgart han intercurì mesemna en damaun duas ufficinas dal constructur d'autos Audi ad Ingoldstadt e Neckarsulm. Motiv per la razzia sajan suspects ch'Audi haja vendì 80’000 autos els Stadis Unids cun cundrizs per manipular las valurs da svapur.

Curt avant la preschentaziun da las cifras annualas dad Audi han las procuras publicas da Minca e Stuttgart fatg ina razzia en las ufficinas dad Audi ad Ingoldstadt e Neckarsulm sco era en set auters lieus.

Raschun per la razzia è ch'Audi haja vendì ils onns 2009 enfin 2015 en ils Stadis Unids da l’America 80’000 autos cun motor da diesel. I vegnia suspectà ch'il constructur d'autos haja equipà quests autos cun cundrizs per manipular las valurs da svapur per consequentamain pudair ademplir las limitas da svapur dals Stadis Unids.

Sclerir tgi ch'è responsabel

Cun las retschertgas duess vegnir sclerì tgi ch'è responsabel per la manipulaziun e l’utilisaziun da la tecnica e tgi ch'ha eventualmain fatg faussas indicaziuns. Pli che 100 policists e procuraturs publics èn stads participads vid la razzia.

Il scandal da diesel ha gia influenzà negativamain cun 1,8 milliardas Euro l’onn 2016 ils resultats dad Audi.

