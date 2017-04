Recep Tayyip Erdogan empermetta paina da mort

Oz, 19:42

SDA / Sandra Carisch

Sch'el gudognia il referendum davart la refurma da la constituziun veglia el gulivar la via per reintroducir la paina da mort en la Tirchia. Erdogan ha appellà a ses aderents da far part en massa al referendum la dumengia da Pasca.