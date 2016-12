Russia conceda doping

La responsabla da l’agentura d'antidoping russa Anna Anzeliowitsch ha concedì per l’emprima giada ch'i haja dà doping sistematic en il pajais ed ha era discurrì d’ina conspiraziun instituziunala. L'agentura d'antidoping sezza dementescha quai.

En in’intervista cun la «New York Times» la scheffa da l’agentura russa d’antidoping ditg ch’i haja dà ina «conspiraziun instituziunala».

Quai è nov: Fin uss ha la Russia adina accusà ils sportists traplads.

L'agentura d'antidoping dementescha las renfatschas che sia scheffa ha concedì.

En il rapport d’antidoping da McLaren vegn rinfatschà a la Russia d’avair fatg diever da doping sistematicamain. Enfin uss refusava il pajais las reproschas. Uss ha la scheffa da l’agentura d’antidoping russa concedì ina conspiraziun instituziunala.

Uschia ha l’agentura d’antidoping concedì ina zuppentada sistematica da doping durant ils gieus olimpics en Russia il 2014. Quai era ina conspiraziun instituziunala ha ditg Anna Anzeliowitsch a la gasetta New York Times.

Ella saja stada schoccada da las scuvertas, la regenza n’era dentant betg involvida. Ulteriurs citats da Anzeilowitsch na datti nagins en il rapport.

Mussaments per avair zuppentà doping

L’investigader principal da l’agentura d’antidoping mundiala Richard McLaren aveva rinfatschà en ses rapport a la Russia d’avair promovì doping sur plirs onns ora e durant plirs occurrenzas pli grondas. Era durant ils gieus olimpics d’enviern il 2014 en Russia.

Il president russ Wladimir Putin aveva decis il fanadur da fundar ina cumissiun d’antidoping. Uss ha il schef da questa cumissiun Witali Smirnow ditg a la New York times che ord da sia vista sco minister da sport e president dal comité olimpic hajan els fatg sbagls. Uschia stoppian uss vegnir eruids ils motivs daco che sportists giuvens prendian doping e sa decidian uschia per questa via.

Refusà las reproschas

La Russia ha adina refusà las reproschas. En Russia n’haja quai mai dà in sistem da doping naziunal ni la promoziun da doping, aveva ditg il president russ Wladimir Putin.

