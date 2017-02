Russia: Il politicher d’opposiziun Nawalny na dà betg si

Oz, 16:47

Alexey Nawalny (40) vul cumbatter per pudair tuttina candidar per il presidi russ dal 2018. Ina dretgira aveva sentenzià el la mesemna ad in chasti cundiziunà.

Bild in Lightbox öffnen. «Nus vegnin a sa drizzar a la dretgira constituziunala» haja ditg il politicher d’opposiziun Alexey Nawalny tenor l’agentura Interfax la mesemna suenter in process penal dispitaivel a Kirow en Russia. Segunda sentenzia en la medema dumonda La dretgira aveva sentenzià Nawalny ad in chasti da praschun cundiziunà da tschintg onns ed ad in chasti da raps. El duai avair engulà dad ina interpresa statala laina da construcziun per radund 16 milliuns rubels, tge che correspunda a radund in quart milliun euros. Cun questa sentenzia ha il derschader confermà in’emprima sentenzia dal 2013. Quella era vegnida declerada dal tribunal internaziunal per dretgs umans a Strassbourg sco betg faira. Candidatura cunter Putin per il presidi russ en privel Ils advocats da Nawalny teman, che lur mandant na possia suenter ina condemnaziun legalmain valaivla betg pli candidar il 2018 per il presidi russ. Nawalny sez rinfatscha a las autoritads da vulair impedir sia candidatura. Il pledader da l’uffizi dal president russ, Dmitri Peskow, chatta questas temas plitost «deplazzadas». Sche Nawalny, uschia citescha l’agentura da novitads svizra sda ad experts, possia tuttina candidar per il Kreml, vegni el ad avair «en il meglier cas» schanzas sco concurrent selvadi. RR novitads 14:00