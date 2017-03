Sajets avant il parlament da Londra

La polizia da Londra communitgescha dad ir per entant or d'in act terroristic.

L'impurtant en curt:

In polizist è vegnì blessa d'in attatgader ordvart il parlament a Londra.

L'attatgader saja vegnì blessa cun sajets da la polizia.

In auto saja charrà en il tschabergal davant il Westminste Palace.

Almain otg persunas èn tenor polizia blessadas. Medias rapportan ch'ina dunna saja mora e ch'i dettia enfin 12 blessads.

Perditgas raquintan che pliras persunas sin la punt da Westminster sajan vegnidas blessadas entras in auto.

Davant il bajetg dal parlament a Londra haja in attatgader cuntellà in polizist il suentermezdi. L'attatgader supponì saja vegnì sajettà giu, di David Livingston, parsura da la chombra da deputads.

In tozzel blessads

Tenor in fotograf da l'agentura da novitds Reuters e medias britannicas sajan almain in tozzel persunas vegnidas blessadas avant il parlament a Londra sin la punt da Westminster. Pliras pesunas giaschian sin il plaun per part perdian quels sang, rapportan fotografs da pressa. Intginas persunas sajan senza schientscha. In purtret mussia ina persuna sut in bus.

Polizia discurra d'in act terroristic

La polizia conferma ch'i haja da sajets, dentant nagins ulteriurs detagls. Els giajan or d'ina attatga terroristica. Il motiv per l'attatga na saja anc betg cler. La primministra da la Gronda Britannia, Theresa May saja en segirtad.

La staziun da metro datiers dal parlament, «Westminster» saja vegnida serrada da la polizia. Enturn il center da la citad sgolian helicopters.

In pledader da la chombra dals deputads haja ditg a l'agentura da novitads AFP ch'ils deputads hajan survegnì l'avis da restar en il bajetg dal parlament. Avant il bajetg saja sa tschentà in helicopter da salvament.

