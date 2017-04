Sche schizunt chamels moran da la said

La situaziun en Africa è catastrofala. Dapi passa trais onn hai betg pli pluvì endretg. Fin 20 milliuns umans èn en privel da vita.

Judith Schuler è per l’organisaziun Save the Children stada en Somalia per gidar e per persequitar la situaziun dal pajais e l’agid. Ella haja vis blera glieud che haja pers tut ses possess. En ils pajais pertutgads vivian numnadamain anc blers sulettamain da l’agricultura. Pervi da la sitgira che regia ussa gia dapi plirs onns han blers pers tut lur animals ed uschia era tut l’existenza.

« La glieud di, sch’ils chamels moran schizunt da la said, lura na vai betg ditg fin ch'era ils umans moran. Nus vain vis durant il viadi blers cadavers da nursas e vatgas, dentant era numerus da chamels. » Judith Schuler

Salvar vitas cun transports d’aua e pasta da spagnolettas

Save the Children, ina da las organisaziuns che gida per il mument als lieus ferm pertutgads organisescha tranter auter transports d’aua, viagia cun in team da medis da vitg a vitg e dat als uffants sutnutrids raziuns da pasta da spagnolettas che gida da puspè dar dapli forza als uffants debels. Dentant èn uschè blers pertutgads che l’organisaziun è dependenta da bleras donaziuns. Be cun quellas pon els cuntinuar cun l’agid che salva vitas.

