Schef da la «Camorra» arrestà

Tar l'arrestà sa tractia da la numera in da l'uschènumnà Casalesi-Clan.

Il Calesi-Clan tutga tar ina da las pli pussantas e malsegiras famiglias da la Camorra. El duai esser responsabel per numerus assassinats, per far squitsch e per ulteriuras acziuns illegalas. Ils ultims onns haja il clan bajegià si in imperi economic ed ha cumprà interpresas, fatschentas e locals.

La Camorra è da chasa en las provinzas da l'Italia dal sid, Neapel e Caserta. Enconuschentas èn las fatschentas, da l'organisaziun ch'agescha illegalmain er sin palc internaziunal, vegnidas entras il cudesch «Gomorrha» dal schurnalist napolitan Roberto Saviano. Dapi la publicaziun l'onn 2006 survegn Saviano smanatschas per sia vita e viva perquai sut protecziun da la polizia.

La criminalitad organisada da l'Italia è enconuschenta sin l'entir mund sco la mafia. Tar las trais gruppas las pli impurtantas tutgan sper la Camorra, la Cosa Nostra siciliana e la 'Ndrangheta da la Calabria. Auter che tar las duas davosas èn ils clans e las famiglias da la Camorra autonomas, i na dat nagina ierarchia.